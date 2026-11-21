Allarme droni nella base Usa di Sigonella, rientrato

CATANIA (ITALPRESS) - Allarme, la notte scorsa, nella base statunitense di Sigonella, in Sicilia, per la presunta presenza di droni. La notizia, pubblicata su X dall'account social britannico DefenceG...

CATANIA (ITALPRESS) - Allarme, la notte scorsa, nella base statunitense di Sigonella, in Sicilia, per la presunta presenza di droni. La notizia, pubblicata su X dall'account social britannico DefenceGeek, è stata ripresa da vari media italiani.

I droni avrebbero sorvolato sia la base che gli alloggi. Ai voli militari statunitensi diretti alla base sarebbe stato consigliato di valutare altre opzioni di rotta. L'allarme è poi rientrato.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).