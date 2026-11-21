Allarme droni nella base Usa di Sigonella, rientrato
CATANIA (ITALPRESS) - Allarme, la notte scorsa, nella base statunitense di Sigonella, in Sicilia, per la presunta presenza di droni. La notizia, pubblicata su X dall'account social britannico DefenceG...
CATANIA (ITALPRESS) - Allarme, la notte scorsa, nella base statunitense di Sigonella, in Sicilia, per la presunta presenza di droni. La notizia, pubblicata su X dall'account social britannico DefenceGeek, è stata ripresa da vari media italiani.
I droni avrebbero sorvolato sia la base che gli alloggi. Ai voli militari statunitensi diretti alla base sarebbe stato consigliato di valutare altre opzioni di rotta. L'allarme è poi rientrato.
- foto Ipa Agency -
(ITALPRESS).
Fact Check
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Verificato il: 21 novembre 2026