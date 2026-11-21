Allarme droni nella base americana di Sigonella, “consigliate altre opzioni di rotta ai voli militari”. L’emergenza è poi rientrata

I droni avrebbero sorvolato sia la base che gli alloggi.

CATANIA (ITALPRESS) – Allarme, la notte scorsa, nella base statunitense di Sigonella, in Sicilia, per la presunta presenza di droni. La notizia, pubblicata su X dall’account social britannico DefenceGeek, è stata ripresa da vari media italiani. I droni avrebbero sorvolato sia la base che gli alloggi. Ai voli militari statunitensi diretti alla base sarebbe stato consigliato di valutare altre opzioni di rotta. L’allarme è poi rientrato.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).