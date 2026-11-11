Le verifiche Allarme bomba, controlli hanno escluso pericoli: domani scuole aperte

Condotti i controlli negli istituti cittadini

Gela. Nessun pericolo nelle scuole cittadine. Dopo le verifiche e i controlli condotti dalle forze dell'ordine, a seguito dell'allarme bomba diffuso in tutto il territorio regionale e nazionale, a causa delle comunicazioni mail pervenute agli istituti, domani le lezioni si terranno regolarmente. “A seguito delle ispezioni effettuate presso i locali scolastici da parte delle forze dell’ordine, non è emersa alcuna criticità. L’allarme bomba che aveva reso necessario l’intervento e le verifiche del caso non ha trovato alcun riscontro. Pertanto, si comunica che domani, giovedì 12 novembre, le attività didattiche si svolgeranno regolarmente. Ringraziamo la prefettura, la questura e le forze dell’ordine per il tempestivo intervento e tutti per la collaborazione e la comprensione”, ha fatto sapere il sindaco Terenziano Di Stefano.