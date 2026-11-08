Quotidiano di Gela

Alcaraz vince il Masters 1000 di Parigi, battuto in finale Shelton

ROMA (ITALPRESS) - Dopo il trionfo di domenica scorsa a Vienna, Carlos Alcaraz si è ripetuto oggi vincendo anche il "Rolex Paris Masters", ultimo Atp Masters 1000 della stagione (con montepremi totale...

A cura di Redazione Redazione
08 novembre 2026 20:00
Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google News
Alcaraz vince il Masters 1000 di Parigi, battuto in finale Shelton -
Italia
Italpress
Condividi

ROMA (ITALPRESS) - Dopo il trionfo di domenica scorsa a Vienna, Carlos Alcaraz si è ripetuto oggi vincendo anche il "Rolex Paris Masters", ultimo Atp Masters 1000 della stagione (con montepremi totale pari a 6.309.095 euro) che si è disputato sul veloce indoor de La Defense Arena della capitale francese.

In finale lo spagnolo, numero 3 del mondo e seconda forza del seeding, ha sconfitto lo statunitense Ben Shelton, numero 4 del ranking internazionale e terza testa di serie del tabellone, col punteggio di 7-6 (5) 7-5.

Per Alcaraz è il 29esimo titolo della carriera, il quinto del 2026 dopo i successi centrati agli Australian Open, a Doha, a Tokyo e a Vienna.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 08 novembre 2026

Continua a leggere su Quotidiano di Gela

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela