Festività Alberi natalizi all'orto Fontanelle e all'orto Pasqualello: Ascom, "c'è dialogo con amministrazione"

In queste ore, si stanno completando gli interventi di allestimento

Gela. Orto Fontanelle, con il nuovo palazzo della cultura, e orto Pasqualello, che a breve sarà nuovamente fruibile, con alberi e luci natalizie. In queste ore, si stanno completando gli interventi di allestimento, voluti dall'amministrazione comunale, attraverso il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Romina Morselli. Le due nuove aree riqualificate saranno aperte al pubblico nell'arco delle prossime due settimane, stando al cronoprogramma tecnico. Per Confcommercio Ascom, inoltre, è da escludere che l'amministrazione comunale non stia dialogando con le associazioni datoriali. "In merito alle recenti dichiarazioni di alcune associazioni di categoria sulla programmazione degli eventi natalizi, Confcommercio Ascom Gela ritiene doveroso prendere le distanze dalle posizioni espresse, che non rappresentano il pensiero della nostra associazione. Per quanto ci riguarda, il dialogo con l’amministrazione comunale è costante e non è mai venuto meno. In particolare, con il sindaco Terenziano Di Stefano, con l’assessore al turismo e con l’assessore allo sviluppo economico abbiamo instaurato un rapporto di confronto sulle problematiche del commercio cittadino e sulle misure da adottare a sostegno delle imprese. Questo non significa che ci sia sempre convergenza di vedute o piena condivisione delle scelte amministrative. In diverse occasioni abbiamo espresso posizioni differenti, avanzato proposte e mosso osservazioni critiche, mantenendo sempre aperto un canale di interlocuzione istituzionale. Riteniamo che il ruolo di un’associazione di categoria sia quello di rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese, attraverso un confronto concreto, costruttivo e propositivo, senza rinunciare alla propria autonomia e alla libertà di esprimere dissenso quando necessario. Per quanto riguarda le festività natalizie, auspichiamo che la programmazione possa essere ulteriormente arricchita attraverso il contributo delle associazioni e degli operatori economici, con particolare attenzione al centro storico e a tutte le aree commerciali della città. In un momento particolarmente difficile per il commercio locale, crediamo che sia più utile lavorare insieme, piuttosto che alimentare contrapposizioni che rischiano di non produrre alcun beneficio per le imprese. La nostra posizione rimane chiara: collaborare quando possibile, criticare quando necessario, ma sempre nell’interesse esclusivo delle attività economiche e della città", fanno sapere da Confcommercio Ascom.