Aiga, al consiglio nazionale nuove nomine per gli avvocati gelesi

Niscemi. Al Consiglio Direttivo Nazionale Aiga, celebratosi a Siena il 6-7 febbraio, si è discusso di Diritto, Made in Italy e Mercati Globali nella prospettiva delle strategie politico-istituzionali e supporto dei professionisti alle Imprese ai fini della competitività internazionale. Tra gli altri, sono intervenuti il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il presidente dell'Ice Matteo Zoppas, i deputati nazionali Caiata, Bonafè, Michelotti e Petrella. I lavori sono stati impreziositi dalla presenza dell'Arcivescovo di Siena, cardinale Augusto Paolo Lojudice, venuto a rivolgere i suoi saluti. La sezione di Gela, guidata nell’occasione dal presidente avv. Pierangelo Vasile e accompagnato dagli avvocati Salvatore Russotto e Liborio Sciagura, ha conseguito ulteriori e significative nomine all'interno dei dipartimenti nazionali di fondazione, consolidando così l'incrementato ruolo e rilevanza della sezione nel panorama associativo forense. Difatti, in continuità con le nomine ai Dipartimenti Nazionali Aiga già conferite lo scorso dicembre al Cdn di Roma (Pierangelo Vasile, Liborio Antonio Sciagura, Francesco Incardona, Alessandra Greco, Dalila Di Dio, Graziano Giuseppe Arancio), la sezione ha ottenuto anche le nomine ai Dipartimenti della Fondazione "Tommaso Bucciarelli": l'avv. Francesco Minardi al dipartimento "Diritto dell'Esecuzione Penale", l'avv. Federica Casisi al dipartimento "Compliance ESG", l'avv. Maria Vittoria D'Arma al dipartimento "Diritti Umani e Immigrazione", l'avv. Angelo Cafà al dipartimento "Diritto Sanitario e Responsabilità Medica", l'avv. Guendalina Ruvio al dipartimento "Diritto Bancario".