Addio al veleno tra Sarao ed il Gela, Vittoria: "tradito dal mio capitano".

L'attaccante vuole andare alla Nissa, storica rivale del Gela e oggi non si è allenato. Il presidente Vittoria amareggiato. "Via solo per soldi, altrimenti resta qui in tribuna".

Gela. C’è un caso Sarao nel Gela. L’attaccante ha chiesto espressamente di andare via (dietro c’è la Nissa di Giovannone) ma il presidente Toti Vittoria sta facendo muro. Si sente tradito dal suo capitano e non lascerà andare facilmente.

Il giocatore stamattina non era con il resto del gruppo ad allenarsi. Riflessione profonda e divorzio sempre più vicino. I rumors c’erano già da almeno una decina di giorni ma mancavano le conferme. Adesso è lo stesso presidente Toti Vittoria a dire tutta la verità.

“Mi era arrivata voce che il procuratore di Manuel Sarao si sentiva con la Nissa. Il presidente Luca Giovannone mi ha chiesto poi la disponibilità di Maltese e Sarao. Avevo declinato perché li ritengo due giocatori simbolo del Gela. Per me era finita lì”.

Domenica dopo la sconfitta di Milazzo Sarao comunica al ds Aurelio Lo Bianco la decisione di volere andare via. “Per me è stato un colpo al cuore perché volevo che lui desse l’esempio per risalire in classifica e trascinare i compagni. Gli chiedo un giorno di riflessione in più. Martedì incontro la squadra che mi promette impegno. Sarao ribadisce che vuole andare via. Lo avrei accettato da tutti, non da lui”.

Vittoria è come un padre deluso. L’idea di vedere Sarao con la maglia della Nissa tra poche settimane non gli piace. Lo volevano anche Taranto, Reggina e Igea Virtus. Lui vuole solo la Nissa. Il presidente del Gela vuole soldi. “Non lo lascio partire gratis, piuttosto si ferma in tribuna per tutto il campionato”.

I titoli di coda sono scritti. Sarao e il Gela sono una storia già finita. Manca solo il modo di dirsi addio. Che non sarà amichevole.