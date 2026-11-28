A19 Palermo-Catania, confermato il cronoprogramma per la riapertura del viadotto Morello

PALERMO (ITALPRESS) – Proseguono secondo programma i lavori di completamento del viadotto Morello, lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”. Anas conferma che l’apertura al traffico dei primi 2,8 km è prevista all’inizio del 2027. Entro la fine dello stes

PALERMO (ITALPRESS) – Proseguono secondo programma i lavori di completamento del viadotto Morello, lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”. Anas conferma che l’apertura al traffico dei primi 2,8 km è prevista all’inizio del 2027. Entro la fine dello stesso anno è programmata la riapertura dell’intera carreggiata in direzione Catania. Le prove di carico eseguite sul viadotto hanno dato esito positivo.

Le ulteriori verifiche previste dal piano di collaudo proseguiranno parallelamente alle lavorazioni. Ciascun tratto sarà riaperto al traffico una volta completati i lavori e le relative verifiche, con l’obiettivo di restituire al territorio un’infrastruttura pienamente efficiente e sicura.

L’intervento sul viadotto Morello rientra nel più ampio piano di ammodernamento dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”, per la cui attuazione il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è commissario straordinario di Governo. Lo affiancano i vicecommissari Nicola Montesano e Duilio Alongi. Il dirigente responsabile delle autostrade Anas in Sicilia è l’ingegnere Antonio Lippolis.

-Foto screenshot video Anas-

(ITALPRESS).