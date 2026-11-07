Dopo il rogo A Settefarine nuova isola ecologica, collocata per sostituire quella distrutta dalle fiamme

La nuova isola ecologica è stata collocata sempre nel piazzale della chiesa San Sebastiano

Gela. Una nuova isola ecologica, a Settefarine, dopo che le fiamme, negli scorsi giorni, hanno distrutto quella che era già stata collocata. Gli operatori di Impianti Srr, la società del servizio rifiuti, hanno provveduto a riposizionare la nuova isola ecologica, sempre nel piazzale della chiesa San Sebastiano. “Solo qualche giorno fa, l’isola ecologica di Settefarine , nei pressi della chiesa di san Sebastiano, è stata incendiata offendendo un'intera comunità che ogni giorno rispetta le regole e tutela l’ambiente e offendendo anche il lavoro degli operatori di Impianti Srr che, ogni giorno, si impegnano per la nostra città. Un gesto inqualificabile – dicono il sindaco Terenziano Di Stefano e il manager Impianti Grazia Cosentino - che non ferma né il nostro impegno né la nostra tenacia, ognuno nel proprio ruolo, di sindaco e di amministratore unico della società Impianti Srr, a non retrocedere dal nostro intendimento di consegnare una città pulita e vivibile ritenendo inammissibile ogni atto compiuto in spregio alla legalità. Per questo, già questa mattina , nel quartiere di Settefarine, è stata riposizionata un’altra isola ecologica, non solo per garantire il servizio e difendere il decoro della città ma anche e soprattutto perché nessun atto delinquenziale, distoglierà la nostra attenzione dal rispetto del territorio”.