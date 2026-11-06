A Palermo il 27 novembre il convegno “La Fiamma della memoria. Storia, idee e protagonisti del Msi in Sicilia”
All'incontro parteciperanno il Presidente del Senato Ignazio La Russa, i ministri Nello Musumeci e Adolfo Urso, il sottosegretario alla Cultura Giampiero Cannella e gli ex parlamentari Antonio Battaglia, Nicola Bono, Nicola Cristaldi e Domenico Nania.
PALERMO (ITALPRESS) – A 80 anni dalla nascita del Movimento Sociale Italiano, la Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli organizza un convegno per ripercorrere la storia, le idee e i protagonisti della destra nazionale nell’Isola, dalla fine del secondo dopoguerra al Congresso di Fiuggi del 1995. L’evento, intitolato “La Fiamma della memoria. Storia, idee e protagonisti del Msi in Sicilia”, si terrà venerdì 27 novembre alle 16:30 all’Hotel Villa Igiea di Palermo.
All’incontro parteciperanno il Presidente del Senato Ignazio La Russa, i ministri Nello Musumeci e Adolfo Urso, il sottosegretario alla Cultura Giampiero Cannella e gli ex parlamentari Antonio Battaglia, Nicola Bono, Nicola Cristaldi e Domenico Nania. Durante la manifestazione, coordinata dal presidente della Fondazione Fabio Tricoli e realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, verranno mostrati e proiettati materiali d’epoca, fotografie e documenti storici sul percorso del partito in Sicilia.
– Foto ufficio stampa Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli –
(ITALPRESS).
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Fonte:
- https://www.italpress.com/a-palermo-il-27-novembre-il-convegno-la-fiamma-della-memoria-storia-idee-e-protagonisti-del-msi-in-sicilia/
Verificato il: 06 novembre 2026