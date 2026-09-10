A Ginostra la scuola riapre dopo anni, un'unica alunna sarà seguita dalla maestra gelese Laura Mongi

Ad accompagnare la bambina nella sua primissima formazione scolastica è una maestra gelese

Gela. A Ginostra, piccolissima frazione di Stromboli, nelle isole Eolie, il primo giorno di scuola mancava da circa vent'anni. Nessun bambino vi ha vissuto stabilmente. Ma oggi, è stata la piccola Aysha a invertire il trend. Per lei, è stata attuata una deroga, consentendo l'attivazione di una classe con un'unica alunna. Ad accompagnare la bambina nella sua primissima formazione scolastica è una maestra gelese, Laura Mongi, che vive a Messina. La maestra ha accolto Aysha davanti all'uscio della scuola, allestita in una stanza della chiesa locale. Un'avventura per Aysha e per chi crede che si possa crescere anche fuori dagli ordinari schemi urbani.