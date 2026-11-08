38 migranti al largo della Sicilia, Alarm Phone: “In mare da quattro giorni, necessario il soccorso”
ROMA (ITALPRESS) – Alarm Phone ha informato le autorità italiane che un gruppo di 38 migranti si trova a rischio nel Mediterraneo centrale, al largo del sud-est della Sicilia. “Sono in mare da quattro giorni ormai, è necessario il soccorso”, afferma sui s
ROMA (ITALPRESS) – Alarm Phone ha informato le autorità italiane che un gruppo di 38 migranti si trova a rischio nel Mediterraneo centrale, al largo del sud-est della Sicilia. “Sono in mare da quattro giorni ormai, è necessario il soccorso”, afferma sui social.
-Foto di repertorio IPA Agency-
(ITALPRESS).
Fact Check
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Fonte:
- https://www.italpress.com/38-migranti-al-largo-della-sicilia-alarm-phone-in-mare-da-quattro-giorni-necessario-il-soccorso/
Verificato il: 08 novembre 2026